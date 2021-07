Comitato di quartiere Stazione-Sacro Cuore, Zito riconfermato presidente

Comitato di quartiere Stazione-Sacro Cuore a Desio, Zito riconfermato presidente. E con lui anche il direttivo.

Giuseppe Zito presidente del Comitato di quartiere Stazione-Sacro Cuore

Queste le cariche: Giuseppe Zito è stato rieletto presidente; Guido Meda segretario, mentre Lella Erba vicepresidente. "Come Comitato abbiamo approvato l’idea di diventare associazione" ha affermato Zito. Tanti i progetti da qui in avanti che vedranno impegnati i volontari. In questi mesi hanno in programma di ritinteggiare le bacheche e le panchine del quartiere, un lavoro di manutenzione ordinaria che praticano ormai da qualche anno.

Bene gli attrezzi ginnici nel parchetto di via Segantini

"Nel 2020 non siamo riusciti a organizzare molto a causa del Covid-19 - ha affermato Zito - Siamo però molto orgogliosi della fruttuosa collaborazione con l'assessore Giorgio Gerosa - L’Amministrazione ha installato degli attrezzi ginnici nel parchetto di via Segantini, dove ora ci si può allenare. Ci è piaciuta molto questa iniziativa, che faceva parte del vecchio bilancio partecipativo".

Diverse le criticità riscontrate

C'è invece perplessità rispetto ad altri progetti, che il Comitato sta monitorando. "Non sappiamo perché le rotonde di via XXV Aprile non sono ancora finite dopo mesi". Altro punto critico è via Edison. "In primavera abbiamo ripulito la scarpata dai rovi e rifiuti, ma in questi giorni il verde è cresciuto a dismisura. Il Comune non può intervenire e le Ferrovie, che ne sarebbero proprietarie, non rispondono. Non si può lasciare così la strada, che è utilizzata dai ragazzi per raggiungere le scuole medie Rodari".