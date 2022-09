Novità nel Comitato per il gemellaggio Seregno Sant'Agata

Novità nel Comitato per il gemellaggio Sant’Agata d’Esaro - Seregno: entrano nuovi consiglieri e si avvicinano tanti soci giovani. Nei giorni scorsi l'assemblea ha confermato Giovanna Rumbolo in qualità di presidente, vicepresidente Marta Prato.

Novità nel Comitato per il gemellaggio

Il Comitato per il gemellaggio Sant’Agata d’Esaro - Seregno si allarga, con nuovi consiglieri e tanti soci giovani. Durante l’assemblea del 5 settembre scorso, Giovanna Rumbolo è stata confermata come presidente. Sarà affiancata da un gruppo pieno di entusiasmo composto da Marta Prato, vicepresidente e consigliere alla cultura, Max David Venturato, referente per sport e sicurezza, Paolo De Santis, segretario e responsabile del gruppo giovani, insieme a Maria Arcuri.

Un legame molto stretto fra Seregno e Sant'Agata

Il Comitato per il gemellaggio fra Seregno e il paese calabrese in provincia di Cosenza si è riconsolidato lo scorso anno, in occasione del 30esimo anniversario. "Le due località sono unite da un legame molto stretto per i numerosi santagatesi che nel tempo si sono trasferiti in Brianza per lavoro, ma hanno continuato a mantenere un legame molto solido con le proprie origini", spiega la presidente. Molti i progetti in cantiere, non solo in ambito sociale e culturale, ma anche sportivo e scolastico.

L'interesse di tanti soci giovani

"Ci sono tante idee che stiamo cercando di concretizzare - prosegue la presidente del Comitato - L’obiettivo rimane sempre mantenere questo legame naturale di amicizia che si è creato, in particolare tra i più giovani". Sono diversi, infatti, i soci giovani che si sono interessati al sodalizio e daranno un prezioso contributo di idee ed entusiasmo ai progetti del futuro prossimo.

