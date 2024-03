Commercianti di Concorezzo in visita in Regione con il Comune

Commercianti locali e Comune in visita in Regione. Si è conclusa con grande successo la visita alla sede di Regione Lombardia avvenuta il 25 marzo. Presenti 30 commercianti locali accompagnati dal sindaco Mauro Capitanio, dal presidente della Commissione Commercio Antonio Mandelli e da una delegazione di Confcommercio Vimercate.

Nel corso della visita in Regione i commercianti hanno preso parte a un incontro con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi nel corso del quale hanno affrontato tematiche come l’accesso ai bandi. Al termine dell’incontro la visita in Regione è proseguita al Pirellone nella sala del Consiglio con un secondo incontro, con il consigliere Alessandro Corbetta.

Obiettivo della visita, avvicinare i commercianti al Palazzo, facendo conoscere le opportunità presenti nell’ambito di bandi e i mezzi di dialogo esistenti. Altro aspetto importante, il potenziamento della rete fra i piccoli imprenditori del territorio.

“Dopo l’esperienza molto positiva della visita delle aziende concorezzesi a Bruxelles avvenuta nel marzo dello scorso anno, la visita in Regione dei commercianti ha rappresentato un’ulteriore opportunità per il potenziamento dell’imprenditoria locale a beneficio dell’intera comunità – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. L’iniziativa è stata, infatti, pensata come un’azione concreta e mirata per agevolare le nostre realtà commerciali sia nello stringere contatti utili a livello istituzionale, sia nel fare rete tra di loro. Questa visita fa parte di un lavoro di sostegno più ampio che, come Amministrazione comunale, riteniamo di grande importanza per le decine di piccole e medie imprese cresciute a Concorezzo, ma anche per quelle realtà più grandi che hanno trovato, nella nostra città, un terreno fertile per il loro sviluppo”.