Molto partecipato il confronto tra esponenti di partito e consiglieri regionali sullo sviluppo economico e commerciale del territorio

Commercio e territorio: Biassono al bivio tra sviluppo e crisi locale. E’ il tema del convegno «Territorio e Regione a confronto: strategie per lo sviluppo commerciale» che si è svolto in sala civica “Carlo Cattaneo”.

Commercio e territorio

Un appuntamento a cui la lista civica «Biassono Al Centro» ha partecipato per ribadire il sostegno al tessuto produttivo locale e analizzare lo stato del commercio biassonese. «L’evento ha beneficiato di contributi di alto profilo – sottolineano i rappresentanti della lista “Biassono Al Centro” – Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia e consigliere regionale, ha illustrato i bandi lombardi per la digitalizzazione e l’efficientamento delle piccole e medie imprese Al suo fianco, Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza, ha portato l’esperienza di un’amministrazione che dialoga con il commercio, sottolineando come la vitalità urbana dipenda dall’accessibilità dei centri storici. Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza, ha fornito indicazioni preziose sui contributi per la ripresa”.

Il “caso Biassono”

“Il messaggio è stato chiaro – proseguono gli esponenti della lista – Le risorse regionali esistono, ma servono amministrazioni comunali capaci di intercettarle e creare un ecosistema favorevole all’impresa. Se il convegno ha aperto finestre di ottimismo grazie al supporto regionale, ha anche acceso i riflettori sulla critica situazione di Biassono, segnata dalla chiusura di troppi esercizi storici. La causa risiede in una gestione urbanistica locale che ha penalizzato il comparto. La viabilità attuale, definita “punitiva” ha allontanato i clienti, trasformando il centro in un percorso a ostacoli. A preoccupare è soprattutto lo spettro della Ztl: in un momento di forte concorrenza dell’e-commerce, chiudere ulteriormente l’accesso al cuore del paese è percepito come una scelta ideologica lontana dai bisogni di chi investe sul territorio».

Verso una nuova visione

«Non possiamo permettere che Biassono diventi un paese dormitorio – concludono i rappresentanti della lista – Il commercio garantisce sicurezza e socialità. Serve un cambio di rotta: basta sperimentazioni viabilistiche che spaventano chi lavora; servono progetti che facilitino sosta e accesso. Il successo della serata è merito dell’organizzazione di Daniela Casiraghi, Nadia Beretta, Lucrezia Savasta Leon e del segretario di Forza Italia Giordano Colombo, a cui va il ringraziamento di Biassono Al Centro per aver offerto questo fondamentale momento di confronto».

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 aprile 2026.