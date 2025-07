Commissioni consiliari: scelti i presidenti e i loro vice

Amministrazione

Dopo la designazione, subito al lavoro in merito ai diversi temi per la città.

A Desio definiti presidenti e vicepresidenti delle commissioni consiliari. Ecco tutti i nomi, subito al lavoro per quel che riguarda i diversi temi che interessano la città.

Commissioni consiliari, sei i presidenti

La presidente del Consiglio, Marta Sicurello, aveva fissato la convocazione. Questi i nomi designati per ciascuna delle commissioni. Andrea Villa guiderà la commissione Statuto, Regolamenti e Affari Istituzionali. Per tradizione la presidenza viene assegnata alle opposizioni, il suo vice è Federico Pilastro (Pd). Presidente della commissione Bilancio e Società Partecipate è Davide Parravicini (Insieme per Desio), vicepresidente è Martina Cambiaghi (Lega). Presiederà la commissione Pubblica Istruzione, Cultura e Sport Federico Burgio (Desio Libera), il vice è Mattia Campisi (Fratelli d’Italia).

Urbanistica e Politiche sociali al Pd

La commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Toponomastica sarà guidata da Stefano Sala (Pd), il vice è Giovanni Delle Grottaglie (Lega). Francesco Pasquali (Desio Viva) è stato scelto come presidente della commissione Ambiente, Infrastrutture e Mobilità, ruolo che aveva già ricoperto con la Giunta Corti, dal 2016 al 2021, la vice è Ylenia Miceli (Fratelli d’Italia). Infine, alla guida della commissione Politiche Sociali, Casa, Famiglia e Lavoro c’è Donato Cattazzo (Pd), mentre il vice è Fabio Sclapari (Fratelli d’Italia). Nessuna presidenza o vicepresidenza per la rappresentante di Desio Bene Comune, Iaia Piumatti.