Comparto di via Po, il Comune «chiude la strada» ai camion

Troppo traffico pesante che ricade sul centro di Paina di Giussano, a causa del comparto di via Po in fase di attuazione nel Comune di Verano, da qui la decisione del sindaco di Giussano di istituire il divieto di transito ai mezzi pesanti in via Adige e via Mincio.

Problemi dovuti alla cantierizzazione del comparto in via Po

Aumenta il traffico pesante che ricade sul centro di Paina, a causa della cantierizzazione legata al Piano Integrato d’Intervento «Cava Borgonovo» in fase di attuazione nel Comune di Verano Brianza: da qui la decisione del sindaco di Giussano, di istituire il divieto di transito ai mezzi pesanti in via Adige e via Mincio. Tutto nasce, secondo il primo cittadino Marco Citterio, proprio dai lavori a quel comparto nell’ex «Cava Borgonovo» a Verano Brianza.

Ordinanza con diveto di transito a mezzi pesanti

Lo stop al transito è stato disposto attraverso un’ordinanza firmata il 21 gennaio che prevede il blocco al transito di mezzi pesanti superiori ai 7,5 tonnellate, lungo le due vie della frazione, in conseguenza dell’aumento significativo del traffico pesante registrato nelle ultime settimane.

Tale incremento è in gran parte riconducibile, secondo l’Amministrazione giussanese, ai lavori presso la «Cava Borgonovo» (intervento su un’area di 100.000 metri quadrati) che ha determinato ricadute dirette sulla viabilità locale di Giussano, in particolare su strade comunali caratterizzate da carreggiate non idonee al transito dei mezzi pesanti.

Da qui dunque la necessità dell’ ordinanza viabilistica che rappresenta lo strumento amministrativo finalizzato a tutelare la sicurezza stradale, la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la qualità della vita dei residenti.

Da mesi le due amministrazioni sono a confronto

Tra le due amministrazioni coinvolte, Giussano e Verano, è in corso ormai da diversi mesi, un confronto per individuare la miglior soluzione viabilistica possibile relativa al comparto afferente via Po, in modo tale da conciliare le esigenze legate agli interventi urbanistici in atto con la necessaria tutela dei territori e delle comunità coinvolte.

Il sindaco di Giussano

«Siamo intervenuti con responsabilità e tempestività per proteggere il centro abitato di Paina e garantire condizioni di sicurezza e vivibilità ai cittadini – ha spiegato il sindaco Marco Citterio – Già nei mesi scorsi avevo scritto ai sindaci dei comuni confinanti – e principalmente al Comune di Verano, rimarcando l’assoluta preoccupazione per la viabilità connessa al Piano Integrato d’Intervento, le cui ricadute saranno tutte su Giussano. È importante che, al più presto, si giunga alla definizione di un accordo di programma fra il Comune di Giussano e quello di Verano Brianza con azioni che tutelino in primis i residenti».

Divieto già attivo e controlli

L’ordinanza è già entrata in vigore e i controlli sono già iniziati.

«La nostra Amministrazione comunale, insieme al Comando di Polizia Locale, sarà impegnata a garantire il rispetto dell’ordinanza attraverso controlli puntuali e costanti, affinché le misure adottate siano effettive e a tutela della sicurezza stradale», ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza, Paola Ceppi.

Il sindaco di Verano

Al lavoro per la valutazione dell’accordo di programma sono gli addetti degli uffici comunali di Verano, che stanno studiando tutte le carte.