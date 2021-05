Compie cento anni l'”Angelo” dell’AC Cesano Maderno. Angelo Galletti taglia oggi il traguardo del secolo di vita.

Le sue giornate iniziano sempre così, con caffè, brioche e Gazzetta dello Sport. Sarà così anche oggi, martedì. Solo che per Angelo Galletti quella di oggi è una giornata speciale. Specialissima. Nato a Lentate sul Seveso il 18 maggio 1921, il cesanese taglia il traguardo dei cento anni.

Cuore nerazzurro e biancorosso

Cuore per metà nerazzurro e per metà biancorosso, Galletti è un super tifoso di Inter e AC Cesano Maderno, la società dove il figlio Franco, 60 anni, è direttore sportivo della Prima squadra. Con i suoi 100 anni Galletti è il tifoso più longevo dell’AC Cesano Maderno ed è la memoria storica della società. Per diversi anni è stato consigliere, poi ha avuto l’incarico di gestire la biglietteria del campo. “Fino a novant’anni il campo era casa sua – racconta il figlio – Anche adesso, comunque, si informa e mi chiede notizie. Papà è orgoglioso di fare parte di questa famiglia e di averla aiutata a crescere nel corso degli anni”.

Gli auguri della società

Le partite della sua Inter, in particolare, la squadra del cuore insieme al Cesano. “Papà ha iniziato negli anni Settanta a seguire il Cesano Maderno Calcio, subito come tifoso poi come mio accompagnatore, quando militavo nella giovanile biancorossa come centrocampista” ricorda ancora Franco. “Angelo ha il biancorosso nel cuore e per tutti noi è un esempio di altruismo e disponibilità – dice il presidente Guglielmo Andreazza – Non gli saremo mai abbastanza grati per quello che ha fatto. Da parte mia e della società gli auguri più affettuosi per questo importante traguardo”.