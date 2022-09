Compleanno da record, 103 anni per Irene Pozzi

Compleanno da record alla Rsa Don Gnocchi di Seregno: Irene Pozzi ha festeggiato 103 anni, stretta nell'abbraccio del personale e con la visita speciale del sindaco, Alberto Rossi.

Compleanno da record: 103 anni

Irene Pozzi ha tagliato il ragguardevole traguardo dei 103 anni. Nella tarda mattinata odierna, venerdì 23 settembre, la festa alla Rsa Ronzoni Villa della Fondazione Don Gnocchi in via Piave a Seregno, dove alloggia. Irene, in compagnia del personale della struttura, ha ricevuto una visita speciale: quella del primo cittadino, Alberto Rossi, che le ha portato gli auguri di tutta la comunità civica.

I segreti di tanta longevità

Irene Pozzi in passato aveva lavorato allo Stipel, l'attuale Telecom, nella sede di Monza e negli ultimi anni prima di andare in pensione nella sede in corso Matteotti. I segreti di tanta longevità? L’attitudine al lavoro, non sposarsi e soprattutto non avere figli, ha confidato. Qualche anno fa un'altra festa per una centenaria.