Compleanno speciale a Renate: nonna Mercede spegne 103 candeline

Festa speciale, a casa di Mercede Pinotti: la super nonna di Renate lunedì 21 agosto ha festeggiato i 103 anni. E’ la più anziana del paese.

La pimpante centenaria, di origini piacentine trapiantata da tanti anni in Brianza, ha condiviso questo meraviglioso traguardo insieme alla figlia Maria Delledonne, 79 anni, ai due nipoti Simone e Alessandro e ai pronipoti, Edoardo e Marta.

Una bella famiglia che si è riunita per festeggiare Mercede nella sua casa con torta e brindisi speciale. La super bisnonna, coccolata dall’affetto dei suoi cari, ha vissuto una vita serena, tutta dedita alla famiglia.

Da giovane ha lavorato inizialmente come governante nelle case di diverse famiglie della zona, occupandosi di tutta la gestione delle loro case, poi ha fatto la commessa in un negozio di ottica a Monza. Una donna allegra e ancora piena di energia, a cui è sempre piaciuto molto ballare e che ama la musica. Mercede è anche una buona forchetta che apprezza la cucina e ama circondarsi di persone.

Tempra forte è un po’ la mascotte di tutta la via e del paese. E’ accudita dalla figlia che le fa da badante:

«Ha lavorato tutta la vita, fino a 90 anni - spiega la figlia - Mi occupo io di lei, ma la mamma è ancora in gamba. Le piace uscire in giardino, stare fuori, ascoltare musica e adora mangiare. Ha fatto una bella vita ed è sempre stata circondata da tanto affetto». In questi giorni di festa ha ricevuto molti auguri da parte di tutto il paese, compresi quelli di don Claudio che le ha mandato un messaggio dall’Ecuador: «Ci teniamo a ringraziare il don, che ci ha fatto sapere che non appena tornerà a Renate verrà a trovarla. Ringraziamo anche Antonia per l’aiuto costante che ci dà».