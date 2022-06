Compleanno speciale per il PentaColor. Lo storico negozio di viale Monza a Giussano festeggia, proprio in questo mese di giugno, i 25 anni di apertura.

Tutto è nato nel 1997, dall’idea di un gruppo di imprenditori che hanno deciso di mettere insieme tre colorifici della Brianza, che avevano sede a Seregno, Verano e Giussano, creando un grande punto vendita proprio a Giussano.

Un’idea vincente che si è consolidata in questi cinque lustri facendo crescere il negozio diventato un punto di riferimento per moltissimi clienti.

L’unione dunque fa la forza, prova ne è il raggiungimento dell’importante traguardo dei 25 anni di attività. Fautori di questo traguardo sono i quattro titolari di PentaColor: i fratelli Roberto e Paolo Arienti, Alessandro Elli e Davide Ratti.

Quattro soci che hanno portato il negozio, nato come colorificio, a trasformarsi e allargarsi, puntando su una vasta gamma di prodotti di altissima qualità.

Il negozio infatti, oltre a colori, vernici, carta, tele e molti altri articoli è specializzato anche nella vendita di prodotti specifici e professionali per il disegno, la pittura e tutte le materie artistiche. E negli anni è diventato un punto di riferimento per molti studenti dei licei artistici e scuole di grafica, ma anche per professionisti e aziende specializzate. Competenza, professionalità e prodotti d’eccellenza: questi i punti di forza del negozio che guarda al futuro forte di un progetto ben consolidato.

«Il nostro obiettivo per il futuro è proprio quello di proseguire su questo percorso, con le strategie che ci hanno caratterizzato in questi 25 anni - spiegano i titolari- abbiamo raggiunto un primo grande traguardo che abbiamo voluto condividere anche con i nostri clienti, sin dall’inizio dell’anno, avviando una serie di promozioni e sconti per festeggiare i nostri primi 25 anni».