Completata la messa in sicurezza del territorio dopo il maltempo

A Cesano Maderno sono state completate le operazioni di messa in sicurezza sul territorio dopo i violenti nubifragi dei giorni scorsi. Gli uffici comunali insieme a Polizia Locale, Protezione Civile e ditte incaricate hanno lavorato per ripristinare, in numerosi punti della città, le condizioni di sicurezza, fruibilità e transito veicolare nel minore tempo possibile. Lo rende noto l'Amministrazione comunale.

Riaperti parchi e giardini pubblici

Con una nuova ordinanza firmata oggi, mercoledì 26 luglio, dal sindaco Gianpiero Bocca, sono stati riaperti i parchi e i giardini pubblici, ad eccezione del Parco di Giardino Borromeo, che resta ancora chiuso con divieto di ingresso per permettere il completamento in sicurezza degli interventi, sino alle 24 di domani, giovedì 27 luglio. Viene autorizzata solo, visto che la zona dell'arena è in sicurezza, la proiezione del Cinema all’aperto in programma per questa sera ma con precise prescrizioni e precauzioni.

Chiuso il parco delle Noci

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Con la stessa ordinanza viene stabilita la chiusura e il conseguente divieto di ingresso al Parco delle Noci di Cascina Gaeta per permettere il completamento in sicurezza degli interventi, sino alle 24 di venerdì 28 luglio e il divieto di accesso e transito alle aree all’interno di parchi e giardini pubblici interdette (mediante transenne, nastro bianco e rosso o altro presidio) per la presenza di situazioni di pericolo.

Riaperti i sentieri del Parco delle Groane

Riaperti anche i percorsi interni al Parco delle Groane e l’Oasi Lipu che, nel fine settimana, saranno ulteriormente e definitivamente ripuliti dai volontari.

Il sindaco Gianpiero Bocca raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione nel frequentare aree alberate in caso di maltempo o vento forte, evitando in particolare di sostare al di sotto o in prossimità di alberi.