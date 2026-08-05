Completate le staccionate di protezione nell’area di Forestazione e del Frutteto nella Valle dei Mulini

A Meda completati gli interventi di protezione nell’area di Forestazione e e del Frutteto con Vigna nella Valle dei Mulini.

Completate le staccionate di protezione grazie al Bilancio partecipato

Sono state completate le staccionate a protezione dell’area della Forestazione e del Frutteto con Vigna realizzata nella Valle dei Mulini. Un intervento che è stato possibile con il finanziamento del Bilancio partecipato del Comune di Meda. Con lo stesso materiale delle staccionate (traverse in Abete e pali di Robinia) è stata delimitata l’area dell’Incastro della Roggia Traversi verso il Mulino.

Il grazie a chi ha reso possibile l’intervento

L’iniziativa è stata portata a termine grazie ai Volontari di WWF Insubria, Comitato Parco Groane Brughiera e Circolo XX Settembre, in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Brughiera Onlus e con il contributo del Comune di Meda. A loro sono andati i ringraziamenti per il significativo intervento.