Completati i lavori di efficientamento energetico della piscina di Concorezzo

Lavori di efficientamento energetico terminati: l’impianto natatorio di via Pio X, a Concorezzo, è sempre più green. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale attraverso un comunicato stampa congiunto con In Sport. Stiamo parlando di lavori riguardanti il "Bando di Efficientamento Energetico" di Regione Lombardia, per il quale il Comune è risultato assegnatario di un contributo.

Pannelli fotovoltaici

Nello specifico sul tetto dell’impianto natatorio è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico all’estradosso della copertura del corpo Piscina-Palestra, composto da 126 pannelli per una produzione di energia solare complessiva istantanea di 69,30 Kwp. che eviterà l’emissione in atmosfera di 39 tonnellate di Co2/anno. Inoltre è stato installato un sistema con pompa di calore della potenza di 132,00 Kw. per il recupero del calore espulso dall’UTA a servizio del piano vasca, che con apposite batterie anch’esse di nuova installazione, eviterà l’emissione in atmosfera di 36,00 ton. di Co2/anno. Tra i lavori effettuati anche l’installazione di un nuovo sistema per il telecontrollo e la telegestione degli impianti, il quale con l’ottimizzazione del funzionamento controllato degli impianti installati consentirà anch’esso dei risparmi energetici, con la conseguente minore emissione in atmosfera di 30,00 ton. di Co2/anno.

La soddisfazione del sindaco Capitanio

"L’intervento ha rappresentato uno strumento utile per la valorizzazione, anche ambientale, di uno dei più importanti impianti comunali – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - Si tratta di un intervento che si colloca in un più ampio progetto di riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Concorezzo che negli ultimi cinque anni ci ha permesso di rinnovare, in particolare, la pista di atletica, la pista di pattinaggio e di realizzare un nuovo campo da basket all’aperto e una palestra di calisthenics. La partecipazione a bandi, come quello di Regione Lombardia che ci ha consentito di riqualificare il centro natatorio, rappresenta un modus operandi ormai consolidato per la nostra amministrazione comunale. In questi ultimi cinque anni siamo infatti riusciti a ottenere fondi per circa 8 milioni di euro per i tanti progetti in campo a Concorezzo, primo fra tutti la nuova scuola elementare".

"Positiva la collaborazione con l'Amministrazione comunale"