Gelsia prosegue negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, con particolare attenzione sulla modernizzazione degli impianti fotovoltaici degli istituti scolastici.

Completato il revamping degli impianti fotovoltaici delle scuole Aldo Moro e Don Milani

Con l’obiettivo di incrementare la produzione di energia pulita nella Brianza, la società del perimetro AEB (Gruppo A2A), ha recentemente concluso a Seregno il revamping di due impianti fotovoltaici installati sui tetti dell’istituto Comprensivo Aldo Moro e della Scuola Don Milani di Seregno.

Il progetto di revamping ha previsto l'installazione di moduli da 605 watt, offrendo un netto miglioramento rispetto ai precedenti da 240 watt, con un incremento dell'efficienza dei moduli dal 15,4% al 23,5%. Complessivamente l'intervento sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 90 famiglie, contribuendo a evitare l’emissione di circa 100 tonnellate di CO2 l’anno. Al termine della concessione, le proprietà degli impianti saranno trasferite agli istituti scolastici, che potranno beneficiare direttamente della produzione energetica per coprire i propri consumi.

“Avviare il percorso di efficientamento partendo dagli impianti realizzati nelle scuole circa dieci anni fa ha per noi un significato profondo, perché crediamo che la transizione ecologica debba coinvolgere e ispirare le nuove generazioni – afferma Mauro Ballabio, Presidente di Gelsia –. Con questo progetto rinnoviamo il nostro impegno non solo a decarbonizzare l'energia destinata ai cittadini che serviamo, ma anche a educare i giovani sull'importanza di un futuro energetico più pulito e sostenibile.” “Con l’intervento di revamping realizzato a Seregno, Gelsia compie un nuovo passo concreto verso un sistema energetico più efficiente e decarbonizzato – dichiara Riccardo Fornaro, direttore generale di Gelsia –. I nuovi impianti, equipaggiati con moduli bifacciali di ultima generazione, ci permettono di aumentare in modo significativo la produzione di energia pulita, sfruttando anche la luce riflessa. In un contesto come quello della Brianza, dove la disponibilità di suolo è limitata, investire nella valorizzazione delle superfici esistenti, a partire dai tetti degli edifici pubblici, rappresenta per noi una scelta strategica e di visione”.

In Brianza, un territorio densamente urbanizzato, lo sviluppo di grandi impianti solari a terra è spesso limitato. In questo contesto Gelsia ha assunto un ruolo proattivo nella promozione di impianti fotovoltaici su tetto, con circa venti progetti già completati o in fase di realizzazione. Una strategia che vede Gelsia, nel

Piano Industriale al 2035, impegnata nel rafforzare il proprio portafoglio di impianti fotovoltaici sul territorio, con una potenza superiore ai 20 MW, e che la conferma come la principale società nel settore delle rinnovabili operante nel territorio.