Comune a fianco dei commercianti per accendere il Natale

Iniziativa

Vie centrali e "Milanino"

Comune e commercianti insieme per il Natale in città. L’Amministrazione comunale di Concorezzo è intervenuta con un importante contributo per gli addobbi natalizi e la filodiffusione nelle vie della città. L’intervento è stato predisposto per dare un aiuto concreto al tessuto commerciale cittadino che sta affrontando il periodo di ripresa dopo le fasi più difficili della pandemia. Le luminarie sono state installate nelle vie centrali della città e nella zona del Milanino. Nei prossimi giorni verrà inoltre montato l’albero di Natale sotto al porticato del Comune in piazza della Pace.

"Sosteniamo i negozi di vicinato"

Sull'iniziativa è intervenuta il vicesindaco e assessore alle Attività economiche Micaela Zaninelli.