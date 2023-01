Comune di Concorezzo sempre più vicino ai cittadini grazie ai nuovi orari degli sportelli

In Comune a Concorezzo cambiano gli orari di apertura degli sportelli per avvicinare ulteriormente i servizi del Municipio ai cittadini. L'annuncio da parte dell'Amministrazione comunale: si comincia lunedì 23 gennaio 2023.

I nuovi orari sono già sul sito

Un nuovo orario di apertura degli uffici per rendere il Comune sempre più accessibile e aperto. E’ quello che sarà in vigore a partire da lunedì 23 gennaio al Comune di Concorezzo. L’Amministrazione comunale, infatti, ha definito delle fasce orarie di apertura al pubblico coordinata di tutti gli uffici. Il martedì mattina e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 tutti gli uffici comunali saranno, infatti, aperti al pubblico in maniera trasversale mentre per il resto della settimana ogni ufficio seguirà la consueta apertura stabilita. I nuovi orari, in vigore da lunedì 23 gennaio, sono pubblicati sul sito. Una decisione assunta dalla Giunta con l’obiettivo di rendere l’accesso agli uffici più semplice e veloce. Questa nuova organizzazione va di pari passo con il grande lavoro di digitalizzazione che sta coinvolgendo il Comune di Concorezzo con servizi online attivi h24 come, ad esempio, l’Anagrafe e lo Sportello dell’edilizia-attività produttive.

"Rendere il Comune più accessibile è un obiettivo fondamentale"