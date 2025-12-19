Ormai prossimi al periodo delle festevità natalizie, il Comune di Desio ha comunicato le variazioni negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Comune di Desio: variazioni negli orari di apertura al pubblico durante le festività

Nel dettaglio in occasione delle festività natalizie tutti gli uffici del Comune resteranno chiusi venerdì 2 gennaio 2026. Nella stessa giornata rimane chiuso anche l’Ufficio Verbali della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 7. Negli altri giorni osserva gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Il servizio di Pronto intervento sarà comunque sempre attivo, mattino e pomeriggio, anche nei giorni indicati: telefono 0362638818 e citofono esterno (da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 orario continuato; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19).

Servizio Stato Civile/Polizia Mortuaria: aperture straordinarie per garantire i servizi essenziali di ricevimento denunce di morte e di nascita (queste ultime solo in caso di ultimo giorno disponibile non festivo): sabato 27 dicembre 2025, venerdì 2 e sabato 3 gennaio 2026 dalle 9.30 alle 10.30;

Biblioteca Civica: chiusa il 24 e 31 dicembre (solo nel pomeriggio), 27 dicembre e 5 gennaio (tutto il giorno);

Segreteria Scuola Infanzia: chiusa dal 23 dicembre al 6 gennaio. Riapertura al pubblico il 7 gennaio 2026;

– Ufficio Urbanistica: chiuso il 5 gennaio 2026;

Centro sportivo comunale: 24 dicembre: chiusura ore 16; 25 e 26 dicembre: chiuso; 27 dicembre: chiusura ore 19:30; 28 dicembre: chiusura ore 18:30; 31 dicembre: chiusura ore 16; 1° gennaio 2026: chiuso;

Tributi: il concessionario per il Canone Unico Patrimoniale CREDIT NETWORK & FINANCE – agenzia di Desio via Garibaldi 271 – chiuderà nei giorni: mercoledì 31 dicembre; venerdì 2 gennaio; lunedì 5 gennaio.

Saranno garantite le affissioni urgenti.