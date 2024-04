Comune di Seregno, doppia iniziativa a sostegno della prima infanzia

Il Comune di Seregno ha indetto due bandi a sostegno della prima infanzia: il primo è rivolto alle famiglie dei bambini, il secondo agli enti, pubblici o privati che gestiscono gli asili nido del territorio.

Contributi a sostegno delle famiglie

Il primo bando consiste nella concessione di contributi economici finalizzati al sostegno delle famiglie residenti a Seregno, per la frequenza di asili nido nell’anno educativo 2023/2024.Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, composti da almeno un figlio a carico, di età compresa tra 3-36 mesi, anche in adozione o in affido, che hanno fruito dei servizi educativi (asilo nido), offerti da strutture pubbliche e private di Seregno.

Domande entro il 14 giugno

Tra i requisiti richiesti (l'elenco completo si trova sul sito del Comune):

avere un’attestazione ISEE in corso di validità per “Prestazione sociale agevolata rivolte a minorenni”, il cui valore non superi 40.000,00 euro;

Le richieste di contributo devono pervenire, con le modalità specificate nel relativo bando, entro le 12 del 14 giugno 2024.

Contributi ai gestori degli asili nido

Approvato anche il bando per la concessione di contributi economici finalizzati al sostegno degli Enti gestori di servizi per la prima infanzia in regolare esercizio, situati nel territorio del Comune di Seregno.

Finalità del contributo è sostenere e consolidare il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione, attraverso interventi di contribuzione alle istituzioni educative per la prima infanzia finalizzati a:

- sostenere parzialmente i costi gestionali relativi all’anno educativo 2023/2024, laddove il risultato complessivo della gestione nell’anno educativo 2023-2024 fosse negativo;

- attivare/potenziare servizi/progetti integrativi e/o innovativi per il periodo giugno/dicembre 2024.

Ciascun Ente gestore richiedente avrà diritto ad un contributo una tantum proporzionale al numero dei bambini iscritti e che hanno frequentato nell’anno educativo 2023/2024.

Domande entro il 15 maggio

Soggetti ammessi al contributo: Asili nido pubblici e privati del territorio di Seregno, regolarmente in esercizio, siano essi in possesso di accreditamento o solo di autorizzazione al funzionamento.

Le richieste di contributo devono pervenire entro e non oltre il giorno 15 maggio 2024.