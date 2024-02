Nella seduta del 7 febbraio la Giunta Comunale di Vimercate ha approvato lo schema di convenzione con ASST Brianza che stabilisce la collaborazione nello svolgimento dei tirocini per gli infermieri di famiglia di comunità.

Comune e Asst collaborano per i tirocini degli infermieri di famiglia e comunità

Si tratta di figure professionali introdotte dal “Decreto Rilancio” del 2020, in piena emergenza sanitaria da Covid-19. L'obiettivo della loro introduzione è quello di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali e potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti più fragili, attraverso il lavoro in equipe multidisciplinari composte da medici di medicina generale, pediatri, psicologi e assistenti sociali.

Nei tre anni di validità della convenzione il Comune di Vimercate offrirà la possibilità agli allievi dei percorsi formativi organizzati sul territorio da ASST di svolgere tirocini all’interno della rete di servizi socioassistenziali, di residenzialità e del terzo settore, secondo quanto indicato dai progetti formativi individuali degli allievi stessi.