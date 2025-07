Comune e BrianzAcque studiano soluzioni per debellare gli allagamenti

Il tavolo di lavoro

Sono stati programmati alcuni interventi da eseguire già nelle prossime settimane sul territorio dell’Altopiano

Le abbondanti precipitazioni cadute negli ultimi giorni hanno riportato all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Seveso una serie di criticità che interessano il territorio.

Comune e BrianzAcque contro gli allagamenti

E proprio a questo riguardo nella giornata di ieri, martedì 15 luglio, negli uffici comunali, il sindaco Alessia Borroni e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Crippa hanno incontrato il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci, accompagnato dal direttore tecnico, l’ingegner Massimiliano Ferazzini, ed alcuni funzionari dell’Ufficio tecnico dell'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza.

I problemi all'Altopiano e in via Garibaldi

All’ordine del giorno c’erano proprio i problemi emersi durante le ultime piogge e in particolare la situazione di alcune strade in località Altopiano (anche sulla base di alcune istanze pervenute in Municipio dalla popolazione) e soprattutto lungo corso Garibaldi, l’asse viario più battuto della città, particolarmente colpito da allagamenti quando l’intensità delle precipitazioni si alza.

La decisione dopo l'analisi

Dopo una attenta analisi sono stati programmati alcuni interventi da eseguire già nelle prossime settimane sul territorio dell’Altopiano, mentre per corso Garibaldi sarà necessaria una modellazione degli eventi meteorici, propedeutica a eseguire interventi efficaci contro gli allagamenti stradali. Anche per questo motivo, BrianzAcque sarà tra gli attori istituzionali che prenderanno parte ai futuri tavoli di lavoro per la riqualifica di corso Garibaldi, finanziata con le risorse economiche derivanti dalle compensazioni viabilistiche di Pedemontana.