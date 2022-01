Dopo quasi 15 anni, ci sarà la riqualificazione dell’area verde davanti al Municipio.

Più bella, più sicura e più fruibile: così diventerà nei prossimi mesi la centralissima piazza Cesare Battisti a Carate Brianza.

Comune e Gelsia «regalano» una nuova piazza ai caratesi

Il 2021 si è chiuso con l’approvazione in Giunta di un progetto importante e molto atteso da tanti cittadini che vivono il centro, dalle persone più anziane ai più giovani, che spesso si ritrovano sulle panchine.

"Da almeno 15 anni si parlava di riqualificare piazza Battisti, un’area molto importante della città, davanti al Comune e in pieno centro, e con grande soddisfazione e orgoglio, siamo felici di aver finalmente provveduto a dare il via al progetto, che cambierà totalmente l’aspetto di uno dei punti di ritrovo, per anziani e giovani, sempre molto frequentati", ha commentato il primo cittadino Luca Veggian.

La delibera è stata approvata il 30 dicembre e già il 31 è stata pubblicata la gara d’appalto, per l’assegnazione dell’opera.

Il progetto prevede l’intera riqualificazione della piazza, a partire dalla sistemazione dei vialetti, del verde e soprattutto di un nuovo impianto di illuminazione, ma sarà migliorato anche l’adiacente parcheggio.

La spesa per la nuova piazza Cesare Battisti

Un lavoro che comporterà una spesa di poco più di 150.000 euro, una parte della quale sarà coperta dalla società Gelsia, che gestisce i rifiuti.

«Cento mila euro saranno coperti dall’Amministrazione, la restante parte spetterà a Gelsia - spiega il sindaco - non sarà eliminato alcun parcheggio, ma sarà meglio regolamentato l’ingresso e l’uscita così da migliorare la circolazione. Sarà sistemato tutto il giardino, mantenendo le alberature ad alto fusto, ma con nuove piante ornamentali. Nuovi saranno anche tutti i vialetti e sarà anche posto un monumento all’interno della fontana. Ad abbellire la piazza sarà anche l’impianto di illuminazione che la renderà più sicura e quindi più fruibile per i cittadini. Da tempo aspettavamo di riqualificare quello spazio urbano centrale alla città e finalmente nel 2022 lo vedremo completamente rimesso a nuovo».

L’impegno di Comune e Gelsia che finanzierà i lavori per circa 52.000 euro, in cambio dell’installazione di un impianto espositivo che pubblicizza il suo logo, i caratesi avranno - nei prossimi mesi - un’area pubblica con nuovi arredi urbani e in linea con gli standard di decoro dell’Amministrazione.