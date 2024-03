"Comune gestito da pagliacci, mafia, Caponago fa schifo"... e il sindaco lo querela

"Paese gestito da pagliacci", "Truffa, mafia", "Caponago fa schifo". Tutte parole che un cittadino di Caponago ha espresso, in maniera decisamente poco pacata, per mezzo dei social. E che adesso gli sono costate una querela per diffamazione da parte del sindaco Monica Buzzini.

La querela del sindaco contro l'hater del Comune

Al primo cittadino proprio non sono piaciute quelle ingiurie apparse sul gruppo "People from Caponago", dove un ragazzo residente in paese si è lasciato andare a una serie di sfoghi un po’ troppo fuori dalle righe. "Colpa", se così si può dire, di due multe prese nel giro di pochi giorni per essere passato con il rosso (pieno) all’incrocio di via Adua.

Galeotto fu il semaforo rosso

Incrocio che, ricordiamo, da tempo non solo viene regolato dal semaforo, ma anche da una telecamera pronta a pizzicare i tanti furbetti che ancora oggi interpretano a proprio modo il Codice della strada. Da qui i post incriminati, pubblicati certamente in un impeto di rabbia e dettati dal momento, ma che sono andati ben oltre i toni civili e dell’educazione. E all'ennesima grave affermazione il sindaco ha deciso di non soprassedere più e sporgere querela per diffamazione.

