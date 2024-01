"Comuni Ricicloni", Usmate Velate è il più virtuoso della Provincia di Monza

Percentuali elevatissime di rifiuto differenziato ormai costanti nel corso degli anni: nei giorni scorsi, il Comune di Usmate Velate si è confermato fra gli esempi virtuosi regionali e provinciali nel dossier “Comuni Ricicloni” che quest’anno ha compiuto trent’anni.

Il premio ai "Comuni Ricicloni"

Nato nel 1993 dalla volontà di Legambiente di monitorare le evoluzioni della gestione dei rifiuti nel territorio lombardo, il dossier è diventato punto di riferimento per cittadini e amministratori ed è oggi patrocinato da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e ARPA Lombardia. Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni Ricicloni 2022 è da ricercare nella frazione indifferenziata, il secco non riciclabile. Per accedere alla graduatoria sono considerati solo i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75kg abitante anno di rifiuto secco non riciclabile entrando così a far parte dei Comuni Rifiuti Free.

Usmate Velate il più virtuoso

La media di raccolta differenziata in Provincia di Monza e Brianza ha toccato nel 2022 quota 79,4%, nel Comune di Usmate Velate la percentuale è del 91.2%, la più alta di tutta la Provincia di Monza e della Brianza e fra le più consistenti a livello regionale.