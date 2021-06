Con Artoteca puoi ammirare le opere degli artisti locali a casa tua

Artoteca, al via a Meda un nuovo progetto culturale per conoscere e ammirare a casa propria le opere degli artisti locali. Domenica 20 giugno al parco Cesare Tagliabue, la presentazione dell'iniziativa alla presenza di chi ha aderito.

Artoteca, al via il progetto per conoscere gli artisti locali

Si tratta di un innovativo servizio gratuito promosso dal Comune attraverso cui i cittadini o chi ha un'attività può scegliere da un catalogo on line o in Medateca le opere di artisti locali che le "prestano" a chi vuole esporle in casa oppure in studio o in azienda. Al momento hanno aderito nove artisti, si attendono nuove conferme.

Un'iniziativa per promuovere le opere

"E’ un nuovo servizio promosso dal Comune per far conoscere i lavori di artisti locali - spiega l’assessore alla Cultura Fabio Mariani - Si sceglie dal catalogo che al momento contiene 91 opere, per ora disponibile online, e poi si può gratuitamente ammirare a casa propria l’opera che più piace per il tempo previsto dal prestito".

Domenica la presentazione con gli artisti che hanno aderito

All’iniziativa hanno finora aderito gli artisti Elena Catanese, Giovanna Cirillo, Lilly Cattaneo, Mattia Consonni, Giovanni Dalla Casa, Claudio Meneghetti, Marco Minotti, Renata Barzaghi e Sara Shifter Pellucchi, che domenica 20 giugno al parco Cesare Tagliabue di via Gagarin, dalle 10 alle 17, esporranno alcune delle loro opere. "Domenica è l’occasione giusta per fare due passi nell’arte e scoprire questa nuova opportunità che unisce i nostri artisti alla cittadinanza", sottolinea Mariani.