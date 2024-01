Con i sugher-eroi, a Cesano Maderno parte la raccolta dei tappi di sughero

Nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno e Il Sorriso dell’anima il progetto di economia circolare, inclusione sociale e cittadinanza attiva Sugher-eroi che chiama a raccolta ristoratori, esercenti, scuole e cittadini.

"Come Amministrazione, e ringrazio in particolare il consigliere comunale Gianluca D’Amato per aver lanciato l’idea, abbiamo deciso di supportare Il Sorriso dell’anima nell’attività di raccolta di tappi di sughero, che è un materiale prezioso che si presta ad essere riciclato per un successivo utilizzo, perseguendo così sia un obiettivo sociale che di sostenibilità ambientale" spiega l’assessora alle Politiche sociali Cinzia Battaglia, che ha ideato il nome dell’iniziativa, un richiamo al materiale raccolto e "ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie riuniti nell’associazione Il Sorriso dell’anima, eroi dei tempi moderni".

Il ricavato della raccolta e del riciclo del sughero contribuirà a finanziare le attività sportive e di benessere de Il Sorriso dell’anima.

I ristoranti e i negozi di vicinato che abbracceranno la proposta solidale (le adesioni sono aperte) riceveranno gli speciali adesivi ideati e realizzati per promuovere l’iniziativa, da esporre. Le prime consegne sono state fatte sabato, ad Alessandro Puntarello del bar La Chicchera di via Don Luigi Viganò a Cassina Savina e a Riccardo Sala dello Sporting Cafè di via Po a Molinello, da parte delle assessore Cinzia Battaglia e Donatella Migliorino (Commercio) e dalla presidente dell’associazione che è nata nel 2009 e oggi conta cento associati, Maria Rosaria Massafra.

Domenica ha ricevuto il logo anche Leo D’Ambrosio di Daydream Cafè, bar, ristorante e pizzeria sulla Nazionale dei Giovi.

"Da qualche anno, in autonomia, con il passaparola tra conoscenti, raccogliamo tappi di sughero che poi conferiamo a un’azienda specializzata di Paderno Dugnano - spiega la presidente Maria Rosaria Massafra - Estendere la raccolta ci consentirà di aumentare il riconoscimento economico". Il progetto andrà avanti, in via sperimentale, un anno. L’obiettivo è quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio comunale, con punti raccolta in ogni quartiere, in modo che il sughero entri stabilmente nella raccolta differenziata. Ci penseranno i volontari e i giovani adulti con disabilità de Il Sorriso dell’anima al ritiro puntuale dei tappi nei punti di raccolta.