In trionfo alla maratona sulle nevi con il suo fedelissimo cane. Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio Marco Mangialavori, tecnico informatico e maratoneta, sposato con Veronica Mauri e residente a Carate Brianza, ha partecipato all'evento «La Grande Corsa Bianca- Winter Dog Trail» con il suo fedelissimo cane Husky siberian di nome Filippo tagliando per primo il traguardo nella sua categoria. La maratona notturna organizzata in Valcamonica ha preso il via alle ore 22 da Monno per concludersi dopo 45 chilometri a Vezza d'Oglio.

Con il suo Husky vince la maratona sulle nevi

«La manifestazione organizzata da Anthony Dalla Riva con la co-organizzazione e il supporto tecnico di Zampe Selvagge ed Ylenia Zampieron di Mountain Dog Walk - racconta Mangialavori, originario di Cantù, al terzo trionfo in poco tempo - è stata una bella esperienza per me e il mio cane. ll meteo era nuvoloso, con neve su circa l’80 per cento del percorso, in qualche tratto addirittura ghiacciata. Ho dovuto indossare i ramponcini per quasi tutta la durata e in alcuni punti si sprofondava pure... La temperatura credo fosse intorno ai -5/-10 gradi».

«Siamo arrivati al traguardo poco prima delle 4 del mattino, impiegando un tempo totale di 5 ore 53 minuti 46 secondi, classificandoci primi assoluti nella nostra categoria. C’erano anche partecipanti che correvano senza cane e altri con gli sci e fat bike».

Ricordiamo anche che Marco Mangialavori ha 33 anni e Filippo quasi 5 ed è di razza «Siberian Husky».