Con kanikaze si impara a conoscere il comportamento del proprio cane. Sabato e domenica appuntamento gratuito con gli istruttori dell'associazione centro cinfilo

Con kanikaze si impara a conoscere il comportamento del proprio cane

Appuntamento nel fine settimana al campo sportivo di via 8 Marzo a Limbiate per scoprire le doti comportamentali del proprio cane.

Sabato 3 e domenica 4 settembre, gli istruttori dell’associazione sportiva Kanikaze, che gestisce il centro cinofilo al quartiere Molino, e dell’associazione partner Bull&Love Rescue School, saranno disponibili per la valutazione comportamentale dei cani, quindi eseguiranno gratuitamente la compilazione di una scheda in cui verranno annotate le qualità caratteriali del cane, eventuali problematiche e suggerimenti per attività ludico-sportivo e percorsi su misura.

Evento aperto a tutti i cani e i loro padroni

L’evento è aperto ai cani di qualsiasi razza, dimensione ed età. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano risolvere i problemi del proprio cane, oppure semplicemente vorrebbero imparare a conoscerlo e gestirlo meglio. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati. Può essere effettuata via mail: info@kanikaze.it oppure via telefono al 347 4969866.