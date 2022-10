Con la casetta dell'acqua i villasantesi hanno risparmiato 30mila bottiglie di plastica

Tempo di bilanci per la casetta dell’acqua di Brianzacque, collocata in piazza Europa, a Villasanta, dall’inizio di luglio 2022. I numeri forniti dal gestore su richiesta del Comune danno il quadro dei consumi dei villasantesi rispetto a un servizio che ha sempre riscontrato il gradimento della cittadinanza.

Dati aggiornati al 5 ottobre

I dati aggiornati al 5 ottobre scorso dicono che, dall’attivazione, sono stati erogati 45,438 litri d’acqua: 6.557 a temperatura ambiente, 18.836 fredda, 21.973 gasata.

In sintesi la casetta eroga circa 390 lt/giorno. Questi dati consentono di tracciare anche un bilancio dei risparmi sul consumo di plastica e sulle emissioni di anidride carbonica: fattori legati alla produzione e al trasporto delle bottiglie d’acqua che vengono commercializzate.

Risparmiate circa 30mila bottiglie di plastica

Dall’attivazione della casetta di piazza Europa sono state risparmiate circa 30.000 bottiglie di plastica da 1,5 litri e 4.500 kg di CO2. Considerato che le bottiglie dell'acqua hanno un costo medio di 0,22 euro e l'acqua del distributore costerà 0,05 euro (al momento è gratuita), si può rilevare anche il risparmio economico generale di circa 7.700 euro per tre mesi.

Per saperne di più

La risorsa idrica distribuita è la stessa a km.0 che esce dal rubinetto di casa attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema supplettivo di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le caratteristiche chimico-fisiche

Per conoscere la composizione dell’H2O distribuita e i consumi di ogni singola postazione, basta collegarsi www.brianzacque.it

Per quanto riguarda l’accesso al servizio, si ricorda che è necessario ritirare la tessera personale presso il distributore che si trova all’ingresso della Biblioteca Civica di Villa Camperio, al costo di 3 euro. Sul territorio (in frazione San Fiorano) è presente un'altra Casetta dell'acqua, al momento gestita da un altro operatore, sulla base di una convenzione.