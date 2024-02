Con la salute non si scherza: il Pd di Cesano Maderno apre lo sportello

"Con la salute non si scherza: cittadini cesanesi unitevi a noi". L’appello arriva dal Circolo del Pd di Cesano Maderno che domani, martedì 13 febbraio, nella sede di piazza Arese, apre uno sportello di consulenza per la compilazione del modello sulla piattaforma online "Con la salute non si scherza" promossa dal gruppo consiliare del Pd Lombardia per raccogliere informazioni e segnalazioni sulla "mala gestione della sanità in Lombardia".

Il Pd scende in campo: "Con la salute non si scherza"

"La sanità lombarda è in crisi – premette la segretaria cittadina, Elisa Zanellato - Liste d'attesa interminabili, carenza di medici di base, chiusure di presidi territoriali: migliaia di cittadini lombardi stanno subendo disservizi inaccettabili. Non si tratta infatti di semplici disservizi, ma di un modello che va radicalmente cambiato".

Collegandosi alla piattaforma è possibile chiedere l’anticipo della prenotazione di una prestazione sanitaria che abbia un’attesa superiore a 120 giorni mediante Posta elettronica certificata direttamente alla Asst.

Sportello aperto tre giorni

Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12. "Non ci limitiamo alla protesta: il Pd lombardo rilancia con una proposta concreta, una sanità pubblica universale che curi tutti e tutte, perché la salute è un diritto e non un privilegio - spiega Elisa Zanellato - Per questo, il 23 e 24 febbraio al Pirellone si terrà la prima Conferenza sul diritto alla salute. Un'occasione per discutere del futuro della sanità lombarda e costruire insieme un'alternativa credibile".