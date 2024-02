Con l'app Junker a Lentate la raccolta rifiuti è un gioco da ragazzi

Niente più dubbi davanti ai bidoni della differenziata, né confusione per un cambiamento di calendario nel porta a porta comunale. A Lentate sul Seveso è arrivata l’app Junker per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuterà i cittadini a gestire in modo corretto i propri rifiuti.

L'app Junker arriva a Lentate

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di dare una svolta digitale al sistema di raccolta dei rifiuti, adottando appunto l’app Junker. Per i cittadini l’app è gratuita, basta scaricare sul proprio smartphone questa applicazione per avere sempre a portata di mano una guida completa su come conferire e come differenziare i propri rifiuti. Sarà possibile riconoscere i rifiuti dal codice a barre presente sul rifiuto, oppure scattare una foto nel caso in cui il codice non sia presente per riconoscere la composizione del rifiuto e come va conferito.

La raccolta rifiuti è un gioco da ragazzi

La sera prima arriverà sullo smartphone un messaggio per ricordare cosa esporre e come conferire per il giorno successivo, e tutto questo non può che essere d’aiuto al cittadino. L’app è accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente accessibile anche alle persone anziane. Tutte le informazioni sono tradotte in 12 lingue per dare modo anche a cittadini stranieri che non dovessero comprendere bene la lingua italiana di utilizzare facilmente l’applicazione. Junker si presenta quindi come una grande opportunità messa a disposizione della comunità da parte dell’Amministrazione comunale per rendere sempre più semplice ed efficace la raccolta differenziata.

"Confidiamo in una massiccia adesione"