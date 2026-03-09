Con Plastic Free raccolti ben 1.300 chili di rifiuti abbandonati

Ben 1.300 chili di rifiuti raccolti.

In campo ben 45 volontari con Plastic Free

Questo i bilancio dell’operazione messa in campo ieri, domenica 8 marzo, a Vimercate, da un gruppo di 45 volontari, che hanno aderito alla tradizionale iniziativa organizzata dalla Onlus #PlasticFree, in collaborazione con CEM Ambiente.

Il punto di ritrovo era il parcheggio di via Adda, vicino al centro scolastico omnicomprensivo. Da lì ha preso il via l’attività di pulizia del territorio, che ha visto la partecipazione di volontari, famiglie e cittadini desiderosi di dare un contributo concreto alla tutela dell’ambiente.

All’evento hanno preso parte 45 volontari e, per l’Amministrazione comunale, era presente l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio.

Raccolti 1.300 chili di rifiuti: anche apparecchi elettronici

Grazie all’impegno di tutti sono stati recuperati circa 1300 kg di rifiuti, tra cui anche RAEE, un materasso, olio da frittura, biciclette e tubi.

“Un sincero grazie a tutti i volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per questa importante iniziativa – fa sapere il Comune di Vimercate in una nota – Un ringraziamento particolare a Barbara Lecchi per l’organizzazione, impeccabile come sempre”.

La mattinata di raccolta