Una cesanese nel videoclip di “Tu mi piaci tanto”, la canzone con cui il cantautore ligure Sayf, pseudonimo di Adam Viacava, ha ottenuto il secondo posto in classifica al 76esimo Festival di Sanremo.
Con Sayf nel videoclip di Tu mi piaci tanto
Tra le protagoniste del video c’è infatti Manuela Colosimo, 54 anni, insegnante di danze caraibiche con il marito Alessio Piro. E’ lei la donna in tuta da ginnastica intenta a fare la cyclette in casa davanti alla televisione accesa.
“Una bellissima esperienza in un set allestito in una villa anni Ottanta a Milano; la produzione e il regista sono stati favolosi, mi hanno dato indicazioni su come muovermi ma quando mi hanno detto di ballare ho avuto carta bianca. E a quanto pare sono piaciuta: è andata bene la prima, come si dice. Le scene sono state girate a fine gennaio e per me è stato difficilissimo, dopo avere sentito la canzone di Sayf in anteprima, sul set, non canticchiarla fino a Sanremo: il ritornello è davvero molto orecchiabile”.
Già nel videoclip di Notte di Natale di Lucio Corsi
La cesanese si è guadagnata diversi primi piani. “E ora che la canzone è arrivata seconda a Sanremo ed è diventata molto popolare, mi rivedo ovunque, ai Tg e in trasmissioni varie. Una bella emozione”. L’incontro con l’artista non c’è stato. “Era impegnato in un’altra location. Peccato, lo conosco grazie ai miei figli e devo dire che mi piace molto”. Manuela Colosimo ha debuttato nei videoclip musicali nei mesi scorsi: compare nel video della canzone Notte di Natale di Lucio Corsi, la rivelazione del Festival di Sanremo 2025.