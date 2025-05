Il SuperEnalotto sorride ancora una volta alla Brianza.

Con un "5" fortunato si porta a casa oltre 30mila euro

Nel concorso di martedì 27 maggio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 32.243,62 euro l’uno: il primo ad Agrate Brianza, presso il Giocaatutto in via Marco d’Agrate, e l’altro a Saltrio, in provincia di Varese, nella Tabaccheria Giornali in piazza Risorgimento, 4.

Nei giorni scorsi, il 24 maggio, la fortuna aveva baciato anche Lissone. Anche un questo caso un giocatore aveva centrato un "5" fortunato presso il Ristorante Pizzeria La Costiera di Olivieri Sec in largo Carducci, portandosi a casa oltre 20mila euro.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 27 maggio, sale a 6,3 milioni di euro.