Un "non luogo" che torna a vivere grazie all’arte e alla musica. E’ un lavoro straordinario quello che nel fine settimana hanno portato a termine i ragazzi della "B-612" di Villasanta, l’associazione educativa che richiama intorno a sé giovani e famiglie. E sono stati proprio loro i protagonisti di questa bellissima storia di riqualificazione urbana.

Con "Urban Color 20852" tornano in vita i "non luoghi" della città

tra venerdì e domenica, infatti, ragazzi e ragazze hanno vestito i panni dei writer e, bombolette spray alla mano, hanno realizzato un bellissimo murales a cornice della piazzetta che si trova al civico 5 di via della Resega. Il tema dell’opera? La musica. Non certo un caso visto che una porzione dello spazio riportato in vita, grazie anche alla partecipazione dello street artist Wallylablaz, è la parete della sede del Corpo Musicale di Villasanta che quest’anno (anzi, tra pochi giorni) celebrerà i propri 140 anni di storia.

"L’idea è nata dai giovani che frequentano lo spazio “Baobab” - spiega Lorenzo Ravenna, responsabile dell’associazione - Grazie alla disponibilità del Comune siamo riusciti a sviluppare questo progetto che ha portato alla riqualificazione di quello che a tutti gli effetti era un “non luogo” della città. Non abbiamo fatto tutto da soli, ma anche i villasantesi ci hanno dato una mano in questo fine settimana".

Tre giorni di lavori e... musica

Specialmente nella giornata di sabato, quando al murales in allestimento si sono presentati famiglie e bambini, ma anche semplici curiosi di passaggio che però sono stati coinvolti direttamente nella realizzazione dell’opera. Insieme a loro, ad animare il pomeriggio, anche gli stessi componenti del Corpo Musicale, che per qualche ora hanno ritmicamente accompagnato i writer con i pezzi del proprio repertorio.

Domenica sera, infine, l’inaugurazione della "nuova" piazzetta, che nell’ottica del progetto non diventerà solamente un parcheggio, ma anche un piccolo e colorato punto di aggregazione per i ragazzi.

"Nei luoghi c’è storia e si crea unione - ha proseguito Lorenzo durante il taglio del nastro al quale ha presenziato anche il sindaco Lorenzo Galli con la sua Giunta - Ed è quello che abbiamo visto in questi tre giorni di duro lavoro per ridare vita a uno spazio per i ragazzi, ma soprattutto con i ragazzi. In ogni macchia di colore abbiamo visto la volontà di riportare in vita questo posto e ne siamo veramente contenti. Grazie all’Amministrazione comunale, grazie al Corpo Musicale e grazie a tutti quelli che hanno partecipato".

Altri progetti in cantiere

Quello di Cascina Resega non resterà un caso isolato. Altri due murales, infatti, sono già pronti a vedere la luce: il primo sarà realizzato lungo la ciclabile della Ghiringhella e vedrà la partecipazione anche degli anziani della Rsa San Clemente, che saranno chiamati a raccontare il passato della città; il secondo, invece, tratterà il tema della geografia (in onore del tradizionale Festival che si terrà a settembre) e si concretizzerà su appositi pannelli che poi verranno collocati tra la Villa Camperio e il suo parco.