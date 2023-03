Con “Young Service Designers” a Desio i giovani promuovono l'attivismo civico

A Desio i giovani promuovono l'attivismo civico. “Young Service Designers” è il progetto promosso dal Consorzio Comunità Brianza (capofila) e dall'Ambito di Desio (in particolare dai Comuni di Desio, Nova Milanese e Muggiò) con altri partner esteri.

“Young Service Designers”, progetto che ha coinvolto sei Paesi europei

Un progetto internazionale che ha coinvolto sei Paesi europei (Italia, Grecia, Slovacchia, Polonia, Germania e Finlandia) con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle Amministrazioni pubbliche e promuovere il loro attivismo civico. Si chiama “Young Service Designers” (Ysd), il progetto cofinanziato da European Youth Together (Eyt) sottoprogramma Erasmus + dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura – Eacea (Ga n°624732), che vede capofila il Consorzio Comunità Brianza (capofila) ed è realizzato con l’Ambito di Desio (in particolare dai Comuni di Desio, Nova Milanese e Muggio’), in collaborazione con altri partner esteri.

Diverse le opportunità per i giovani

Spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Andrea Civiero:

“All'interno dell'Ambito di Desio abbiamo collaborato per la realizzazione del progetto Ysd, proponendo ai giovani lo sviluppo di diverse opportunità. I ragazzi partecipanti hanno frequentato un percorso di formazione sul Service Design, che ha permesso loro di fare rete con i coetanei, collaborare, scambiarsi buone pratiche a livello nazionale ed europeo, ma soprattutto co-progettare servizi dedicati ai giovani della città, in favore di digitalizzazione e benessere personale, grazie alla collaborazione del Comune e di altre realtà locali. Sono tutti pienamente soddisfatti i ragazzi che hanno partecipato all’ iniziativa, tant’è che ci hanno chiesto di proseguire e procedere con altre proposte formative da realizzare in contesti simili, anche una volta terminato il programma”.

Il progetto si rivolge ai giovani dai 16 ai 25 anni

Scopo di Ysd è sostenere i giovani dai 16 ai 25 anni attraverso un approccio pratico e coinvolgente, promuovendo le loro competenze e offrendo l'opportunità di partecipare al processo decisionale locale. Sono state realizzate diverse attività, incluso lo sviluppo di un programma di formazione specifico per la progettazione di servizi, che ha coinvolto giovani provenienti da più città europee. La sede a Desio è all'Hub Desio Giovani. Qui si ritrovano i due gruppi di giovani che si sono costituiti in città. Dopo l’ideazione e il percorso di co-progettazione con il Comune di Desio, i giovani Service Designer, grazie al supporto degli animatori socio-educativi, hanno sviluppato due progetti distinti.

Il gruppo "No-discriminazioni"

Il primo, il gruppo NO-DISCRIMINAZIONI, ha sviluppato il progetto Cavernicolò, un servizio digitale che promuove l’informazione attendibile e verificata, in maniera interattiva, finalizzato a informare, divertire, stimolare e aiutare attraverso quiz, giochi, leggere articoli, riflettere, guardare video, confrontarsi e divertirsi. Obiettivo del programma è stato aiutare adolescenti che si interfacciano con il mondo dell’informazione sul web, adulti che vogliono migliorare le loro conoscenze e capacità di ricerca, oltre a figure educanti che vogliono confrontarsi con i giovani ed entrare nel loro mondo.

Il gruppo Young Activity

Il Secondo gruppo, YOUNG ACTIVITY, e’ improntato sul benessere personale, offrendo la possibilità di svolgere diverse attività, sia in un luogo chiuso che all'aperto, con l’intento di divertirsi, socializzare e aiutarsi. Un esempio l’evento dell’8 marzo, "Le sai tutte?", un quiz e speed date a tema Festa della Donna, un’iniziativa promossa dal Consorzio Comunità Brianza insieme all'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Desio. Si possono continuare a seguire le attività di questi ragazzi attraverso l’account Instagram @young.activity, un canale giovane e giovanile che permette di essere sempre aggiornati.

A Muggiò e Nova Milanese

Per il Comune di Muggiò il Gruppo Green - Spazi Verdi si sta occupando del progetto "Io parco, e tu?" in riferimento al Parco Pietro Nenni, Muggiò (Taccona)

L'obiettivo è ridare un’identità al parco inserendo luoghi di interesse al suo interno, aumentandone l’affluenza. A Nova Milanese, invece, il Gruppo Economia circolare sta portando avanti un progetto con l'intento di cercare di fare in modo che un luogo messo a disposizione dal Comune di Nova Milanese (piazza Fedeli) sia più utilizzato, più attivo e, nello stesso tempo, ridurre gli sprechi, utilizzando strumenti come stakeholder map, tree problem, journey map, interviste ai cittadini delle zone limitrofe e ai funzionari del Comune per confronti di idee e suggerimenti.