Concerto al Bosco delle Querce per il 49esimo anniversario del disastro Icmesa

Iniziativa

Il sindaco: "L'evento in un luogo simbolo di rinascita che, nonostante una tragedia, con tanto impegno e coraggio ha saputo risollevarsi".

Ricorre oggi il 49esimo anniversario dell’incidente dell’Icmesa. La ricorrenza è stata celebrata con un concerto all’alba al Bosco delle Querce, organizzato dal corpo musicale “La Cittadina” con il patrocinio e il contributo del Comune di Seveso e con il contributo di BCC Barlassina.

"Il risveglio in musica – Concerto il Bosco", iniziativa per ricordare

Sotto il grande pioppo, l’unico albero “sopravvissuto” dal 1976 e simbolo del disastro ambientale ma anche della rinascita di questo luogo, si è esibito il quartetto di clarinetti ClarinETnsemble. L’evento è stato aperto dalla lettura del cantico delle creature di San Francesco a cura di Martino Allievi. Hanno accolto l’invito degli organizzatori oltre 150 cittadini di Seveso ma anche dei comuni limitrofi che hanno puntato la sveglia alle sei del mattino per presenziare a questo evento significativo per la città. La seconda parte della mattinata prevedeva una visita guidata alla scoperta del Bosco delle Querce a cura di Legambiente Lombardia. Parte ufficialmente oggi il percorso di avvicinamento al 2026 quando in città verrà celebrato il 50esimo anniversario del disastro ambientale; è già in corso di allestimento un fitto programma di eventi.

"Il Bosco delle Querce simbolo di resilienza"

Il sindaco, Alessia Borroni, presente assieme al vice-sindaco Iannotta e agli assessori Michele Zuliani, Marco Mastrandrea e Michele Amato, afferma:

“Il Bosco delle Querce non è solo il luogo del ricordo ma è anche e soprattutto il simbolo della resilienza e della rinascita di una città che ha subito una tragedia di ampie proporzioni e tutte le sue conseguenze, ma che con tanto impegno e coraggio ha saputo risollevarsi. Questo evento si è tenuto non in un posto casuale ma all’ombra del grande pioppo che è un po’ il simbolo di tutto questo, un luogo speciale per i sevesini che si avvicinano con passione al 50esimo anniversario, un momento storico per la nostra città”.

Il concerto vicino al grande pioppo e al campo delle farfalle

Ha introdotto l’iniziativa, ma soprattutto ha organizzato “Il risveglio in musica – Concerto il Bosco”, Michela Allievi, presidente del corpo musicale La Cittadina:

“Abbiamo pensato di iniziare il percorso di avvicinamento al 2026 con un concerto nel cuore del Bosco, offrendo qualcosa di nuovo e di bello per guardare al 10 luglio da una nuova prospettiva - evidenzia - E lo abbiamo fatto nei pressi di due dei simboli della nostra comunità: il grande pioppo, l’unico rimasto dopo la bonifica del 1984, che ha radici profonde che ben rappresentano la tradizione della nostra comunità e i suoi valori, e un tronco robusto capace di resistere a qualsiasi avversità, vicino al campo delle farfalle”.