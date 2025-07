Concerto live per il battesimo del Pala Bcc Carate e Treviglio

Evento

Il taglio del nastro domenica 14 settembre. Ospiti della serata «I Gemelli diversi», la pop star Sarah Toscano, vincitrice del talent «Amici», oltre a dj Jad con Wladi e Fabio Rovazzi

Inaugurazione in pompa magna a Carate Brianza con la proverbiale «ciliegina sulla torta» di un concerto di musica live tutto da gustare e che vedrà sul palco quattro ospiti d’eccezione.

In attesa dell’ultimazione del cantiere e degli ultimi collaudi tecnici, è stata già ufficializzata la scorsa settimana la data della cerimonia del taglio del nastro del nuovo Palazzetto dello Sport, l’impianto voluto e realizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Luca Veggian sull’area di via Tommaso Grossi.

Gli ospiti in città

La struttura sportiva - che sarà denominata «PalaBcc Carate Treviglio» - verrà inaugurata domenica 14 settembre, a partire dalle 17. Per l’occasione il sindaco e la Giunta hanno voluto organizzare una festa nella festa per il battesimo di quella che è considerata l’opera pubblica più importante dei due mandati di Amministrazione di centrodestra targata Veggian.

Il pomeriggio inaugurale sarà impreziosito da un evento musicale unico ed esclusivamente riservato ai caratesi. Un concerto live di due ore con la partecipazione di ospiti musicali d’eccezione.

Sul palco del PalaBcc saliranno «I Gemelli Diversi», in un live ad alto tasso di coinvolgimento e ritmo. Ad esibirsi anche dj Jad con Wladi - due figure storiche della scena musicale italiana, fratelli uniti dalla passione per la musica e da una lunga carriera nel mondo del rap e la giovane pop star Sarah Toscano vincitrice della 23esima edizione del talent show «Amici» e in gara all’ultimo Festival di Sanremo con il brano «Amarcord». A chiudere il concerto live ci sarà anche Fabio Rovazzi, cantante, youtuber e personaggio televisivo italiano noto per i suoi singoli tormentoni estivi, tra cui «Andiamo a comandare».

Il costo dell'opera

Come detto, nel mese di luglio, sarà dato corso agli ultimi ritocchi e agli adempimenti per i collaudi tecnici sull’opera e per ottenere le autorizzazioni delle Federazioni legate alle discipline sportive delle società che utilizzeranno il nuovo impianto.

Di poco inferiore ai 5 milioni e mezzo di euro il costo finale del nuovo Palazzetto dello sport, per il quale è stato acceso un mutuo ultraventennale con la Cassa Depositi e Prestiti per l’importo di 4 milioni e 800 mila euro, che l’Amministrazione comunale ha convertito ad un tasso fisso grazie alla tipologia di contratto di prestito flessibile, sia per l’andamento dei tassi di interesse sia per una migliore programmazione delle previsioni di spesa per i prossimi anni.