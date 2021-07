E' stata riaperta oggi la via Cavour, in località Costa, frazione di Carate Brianza. I lavori di BrianzAcque sono infatti terminati.

Conclusi in anticipo i lavori in via Cavour a Carate

A seguito del completamento delle lavorazioni di posa della fognatura presso il cantiere di BrianzAcque, in località Costa, oggi giovedì 29 luglio la strada è stata riaperta. Il cantiere è stato rimosso in anticipo rispetto alle tempistiche preventivate e sono state riaperte al traffico via Cavour e le vie circostanti.

Da questo momento possono pertanto considerarsi concluse le fasi di deviazione traffico veicolare e Trasporto Pubblico Locale precedentemente concordate. I ripristini definitivi degli asfalti verranno eseguiti con successivo appalto, dopo un adeguato periodo di assestamento degli scavi. L’impresa appaltatrice entro la giornata di domani provvederà a rimuovere eventuale segnaletica integrativa ancora presente.

(foto archivio)