Domenica mattina con la passeggiata educativa al Bosco delle Querce si è concluso il progetto di educazione cinofila “Dog Civic Education” curato da Simona Donghi e sostenuto dall’Ufficio Ecologia Ambiente e Bosco delle Querce del Comune di Seveso.

Concluso con successo il progetto "Dog Civic Education"

Tre serate di approfondimento con esperti sui temi legati al possesso di un animale domestico (tra cui il comandante della Polizia Locale di Seveso Roberto Curati che si è focalizzato sull'aspetto normativo) a cui hanno partecipato una media di 60 persone e poi l’evento all’aperto di domenica mattina con 30 cani e i relativi padroni, un’occasione “sul campo” per fornire alcuni consigli su come abituare l’animale a comportarsi in pubblico. È stato anche un momento di solidarietà e aiuto visto che grazie ai partecipanti e agli sponsor (Monge e Babalu App) sono state donate le “pappe” per le colonie feline di Seveso.

Il lieto fine per Nonno Merlino

Ma non solo perché è stata raccolta una cifra di quasi 700 euro per permettere a Nonno Merlino di essere sottoposto a una serie di cure alla bocca che gli hanno salvato la vita. Nonno Merlino è un cane da poco adottato da una famiglia di Seveso (che vuole mantenere l’anonimato), anche lui presente domenica al Bosco delle Querce in qualità di capofila e "simbolo" della camminata. Nonno Merlino ha una storia di violenze e sofferenze che, per fortuna, sarà a lieto fine anche grazie al Comune di Seveso.

Alla bella iniziativa si è anche interessata direttamente il Sindaco Alessia Borroni che ha voluto conoscere nei particolari la vicenda di Nonno Merlino che dopo aver trascorso 13 anni rinchiuso in un canile del Sud Italia e, a causa di una malattia, perso tutti i denti ora, dopo un anno in un rifugio, ha trovato una nuova casa e la salute grazie alla generosità dei cittadini sevesini.

Il commento del sindaco