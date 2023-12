Concluso il progetto "AvisIdea 2023": inaugurato il cartellone in via Brodolini

Inaugurato lo speciale cartellone pubblicitario a Nova Milanese in via Brodolini, con cui si è concluso il progetto "AvisIdea 2023".

Nuovo cartellone pubblicitario

Concluso il progetto "AvisIdea 2023. Io Disegno e aiuto", che ha visto impegnata la sezione Avis di Nova Milanese all’interno delle scuole primarie dell’istituto Margherita Hack. Ultimo tassello del progetto è stata l’inaugurazione del cartellone pubblicitario della sezione novese, che è stato collocato in via Brodolini angolo via Aspromonte.

Vince Alessio Molinello

Gli alunni dovevano realizzare un disegno significativo che potesse ben rappresentare la sezione di Nova e il disegno migliore, valutato da un'apposita giuria, sarebbe stato poi collocato sul cartellone. Vincitore del concorso è stato Alessio Molinello, della 5A della scuola Anna Frank, che è stato premiato con una piccola borsa di studio. Il giovane alunno era presente per l'occasione, insieme al sindaco Fabrizio Pagani. Significativo il messaggio riportato sul cartellone: "Se noi rispettiamo la vita, la vita ci ringrazierà". Sentito il ringraziamento da parte del presidente di Avis Nova Milanese, Aljoscia Cornelli: