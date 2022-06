Concluso il progetto di educazione civica: i bambini visitano il Comune

Oggi, giovedì 16 giugno, si è concluso il progetto di educazione civica che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola dell'infanzia Perrault in questo anno scolastico.

Concluso il progetto di educazione civica: i bambini in visita in Comune

Nel progetto dal titolo “Oltre il cancello: alla scoperta del borgo di Oreno" i bambini, grazie alla collaborazione tra docenti, Amministrazione e uffici comunali hanno scoperto le ricchezze che il territorio offre esplorando e conoscendo i diversi luoghi culturali e istituzionali della Città.

Oggi visitando Spazio Città e Palazzo Trotti, con due guide speciali come il Sindaco Francesco Cereda e l’assessore Maria Teresa Foà, hanno imparato come si diventa effettivamente cittadini (attestato di nascita e carta d’identità) e come si amministra una città (aula consigliare e sala Giunta).

Ricordiamoci sempre che: “Una città a misura di bambino è a misura di tutti”. In occasione della visita i bambini della scuola dell'infanzia Perrault hanno regalato il plastico del quartiere di Oreno da loro realizzato.