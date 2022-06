Si è concluso con una giornata dedicata alla restituzione ufficiale dei risultati presso Villa Longoni a Desio il corso di formazione “Youth worker si diventa”, organizzato dal Consorzio Comunità Brianza

all’interno del progetto Opportunità Mobili di cui l’Ambito di Desio è capofila.

Concluso il progetto “Youth worker si diventa”

Sedici operatori giovanili e giovani provenienti dai Comuni dell’Ambito di Desio, hanno potuto partecipare gratuitamente al percorso, il cui obiettivo era fornire ai partecipanti le basi per impostare un progetto di rigenerazione urbana.

I giovani si sono concentrati, sotto la guida dalla prof.ssa Valentina D’Addato, su 4 temi estremamente attuali e fondamentali per tutte le società moderne: ambiente, lavoro, tempo libero e gender equity. L’obiettivo era ideare e costruire servizi innovativi per la comunità, mettendo al centro i giovani e le loro necessità. Lo Youth worker infatti è una figura professionale che facilita l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità.

Il progetto portato avanti dai partecipanti

I partecipanti, divisi in questi 4 gruppi e attraverso l’ausilio di alcune metodologie tipiche del service design come questionari, “a day in the life”, “desk research” e “field visit” hanno raccolto diverse testimonianze da un campione di giovani tra i 16 e i 29 anni, facendo emergere i loro bisogni. In seguito hanno prodotto, attraverso una formazione ad hoc prevalentemente interattiva, una serie di idee di servizi, che potessero in qualche modo rispondere alle esigenze emerse nelle loro ricerche precedenti.

Ogni gruppo ha poi rappresentato in plenaria il 15 giugno - giorno di chiusura del corso - il lavoro svolto ai referenti delle Istituzioni dei Comuni dell'Ambito di Desio, all'Assessore Luca Ghezzi di Desio, all'Assessore Matteo Figini di Varedo e al Consigliere Riccardo Sala di Muggiò e ai partner di progetto: Afol Monza, Mestieri Lombardia e Cooperativa Carrobiolo 2000.

Una giornata conclusiva di confronto con le istituzioni

La giornata ha rappresentato un importante momento di confronto tra giovani, istituzioni politiche e stakeholder attivi nel territorio dell’Ambito di Desio al fine di promuovere una co-progettazione per attivare politiche giovanili più vicine e coerenti alle necessità dei giovani. I ragazzi hanno avuto infatti l’occasione di comunicare i bisogni e le idee emerse durante il percorso e le istituzioni politiche sono state disponibili all’ascolto e hanno espresso il loro punto di vista e le priorità attuali della loro agenda politica.

Lavoro e ambiente al centro

Si è favorita una modalità di partecipazione interattiva che ha visto i giovani attori coinvolti, attraverso l’utilizzo di role playing, di filmati video e/o slide e totem per rappresentare la propria idea di service design legata ai temi proposti. Il lavoro e l’ambiente sono risultati essere due dei temi più prioritari secondo tutti i partecipanti che avranno inoltre la possibilità di partecipare ad ottobre all'evento finale di progetto in Villa Tittoni a Desio dove potranno presentare le loro idee.