Concluso il restyling del grande parcheggio a Limbiate. In piazza Tobagi ridefiniti gli stalli con demolizione di spartitraffico e aiuole

Concluso il restyling del parcheggio

Nuova distribuzione dei parcheggi e segnaletica rinnovata in piazza Tobagi a Limbiate. Sono conclusi i lavori di riqualificazione dell'ampio spiazzo a servizio del mercato del martedì e delle varie manifestazioni che coinvolgono la piazza più grande nel paese.

Demoliti spartitraffico e aiuole

L'intervento ha visto la ridefinizione degli stalli di sosta con demolizione di porzioni di spartitraffico, aiuole e cordoli di divisione delle corsie. Ora l'entrata e l'uscita dei veicoli è organizzata con un nuovo percorso obbligatorio.

Gli altri progetti di restyling

La riqualificazione del parcheggio rientra in un progetto più ampio di restyling di alcune aree cittadino per un investimento complessivo di 180mila euro. Tra questi la realizzazione di una pista ciclabile in via Matteotti, i cui lavori inizieranno nel primo trimestre del 2024. E' previsto anche il rifacimento in masselli autobloccanti del marciapiede sul lato sinistro della ex chiesa di San Giorgio in piazza Solari, inoltre il percorso pedonale in via Sant'Antonio da Padova verrà ricoperto in asfalto.