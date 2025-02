Concluso il restyling del laghetto del Bosco delle Querce: "Non gettatevi le tartarughe"

Il laghetto del Bosco delle Querce, a fianco della sala polifunzionale in via Ada Negri, è tornato ai suoi splendori dopo l'importante intervento di manutenzione suddiviso in due fasi, coordinato dall'Ufficio Ecologia del Comune di Seveso e conclusosi nei giorni scorsi.

La riqualificazione del laghetto del Bosco delle Querce

La prima parte era stata ultimata a fine novembre con lo svuotamento dei circa 800 metri cubi di acqua grazie al coinvolgimento dei volontari, con i loro mezzi, della Protezione Civile di Seveso, e la pulitura e asporto dell'eccessivo materiale legnoso depositato e rifiuti (plastica e carta) grazie agli operatori forestali di Ersaf. Prima del nuovo riempimento, effettuato tra gennaio e l'inizio di febbraio, è stato riqualificato l'impianto elettrico, sono state sostituite le lampade UV (raggi ultravioletti) ed effettuata la pulizia dei filtri (operazione che sarà ripetuta periodicamente nei prossimi mesi). Inoltre l'impianto idrico funzionerà 24 ore su 24 e non solo per una parte della giornata, garantendo quindi il ricircolo e una costante ossigenazione dell'acqua.

"Non abbandonate le tartarughe nel laghetto"

Confidiamo, ovviamente, nella collaborazione dei cittadini e degli utenti del Parco Naturale del Bosco delle Querce affinché il laghetto resti pulito dai rifiuti e al suo interno non vengano immessi e liberati "animali", tra cui pesci o tartarughe, che danneggiano la biodiversità. E' stato accertato durante lo svuotamento l'abbandono di diverse tartarughe palustri americane "Trachemys scripta" specie aliene invasive, di rilevanza unionale.