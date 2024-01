Concorezzo, al via la nuova gestione dell'asilo di via XXV Aprile. A partire dal prossimo anno scolastico la storica struttura pubblica sarà diretta da privato. La scelta, che aveva fatto storcere il naso a numerose famiglie, è stata annunciata diversi mesi fa e si è concretizzata nei giorni scorsi, quando l'Amministrazione comunale ha individuato la società che si occuperà di gestire la storica struttura.

Conferenza stampa in Municipio

Il nuovo gestore è stato presentato questo pomeriggio, 26 gennaio 2024, in Municipio, alla presenza del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, dell'assessore all'Istruzione Gabriele Borgonovo e di due rappresentanti di "Frasi", la società che dal prossimo anno si occuperà dell'asilo di via XXV Aprile (rappresentato dal direttore Maurizio Confalonieri).

"La scuola dell’infanzia comunale di via XXV Aprile cambia e si sviluppa con una nuova gestione sostenibile e al passo con i tempi e le richieste delle famiglie - spiega l'Amministrazione comunale di Concorezzo - In questi giorni è stata infatti formalizzata l’aggiudicazione della gestione della scuola a Frasi srl, società con una lunga esperienza in tutta Italia nella gestione di servizi educativi per l'infanzia, nell’insegnamento delle lingue e nei summer camp per bambini e ragazzi. All’interno della scuola comunale, saranno ora disponibili nuovi servizi dedicati alla prima infanzia tra cui la Sezione Primavera e la realizzazione di attività formative integrative anche con insegnanti madrelingua inglesi. Obiettivo, rendere la scuola comunale di via XXV Aprile un polo formativo di riferimento per le famiglie del territorio che andrà ad aggiungersi all’offerta formativa delle scuole statali e paritarie di Concorezzo. La società che è stata incaricata della gestione della scuola comunale, Frasi srl, è già attiva dal 2007 in strutture per l’infanzia in diverse aree d’Italia a cui sono iscritti oltre 500 bambini (Milano, Roma, Torino, Bologna, Somma Lombardo, Turate e Montalto Dora). Il progetto educativo proposto è ispirato al “Reggio Children Approach”. All’interno della scuola verrà utilizzata un’app per la comunicazione diretta con le famiglie che avranno accesso anche a foto e report della vita all’interno della struttura".

"Avremmo potuto chiudere l'asilo, abbiamo voluto potenziarlo"

Sulle sorti dell'asilo, il primo cittadino concorezzese ha spiegato:

"Eravamo di fronte a un bivio: avremmo potuto prendere la strada più semplice, chiudendo l'asilo - ha sottolineato Capitanio - Invece abbiamo scelto di potenziarlo, cercando di rilanciarlo. Siamo molto contenti del lavoro corale che abbiamo svolto in questi mesi e sono sicuro che con "Frasi" la collaborazione sarà molto proficua".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessore all'Istruzione Gabriele Borgonovo.

"Il nostro Comune non era più in grado di ottemperare alle richieste del territorio: avremmo potuto chiudere l'asilo, mentre invece abbiamo cercato una soluzione per offrire ai concorezzesi un servizio migliore. Il tutto senza dimenticare i bambini già iscritti e il personale dell'asilo, che ha avuto ovviamente e giustamente un'attenzione maggiore".

"Nuovi servizi richiesti da tempo"

"La soddisfazione per l’inizio di questa nuova era della scuola comunale di via XXV Aprile è tanta - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - Con la nuova gestione daremo ai concorezzesi la possibilità di usufruire di nuovi servizi da tempo richiesti, come la sezione primavera, il pre scuola a partire dal mattino presto e un post scuola fino alle 18 oltre a una particolare attenzione al bilinguismo e ai summer camp. Per la città lo sviluppo della scuola comunale di via XXV Aprile rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio che ora potranno scegliere di usufruire di nuovi servizi. Inoltre, la nuova modalità di gestione della scuola comunale renderà sostenibile, anche a livello economico, il mantenimento della struttura che continuerà a essere di proprietà del Comune di Concorezzo, liberando nuove risorse che l'amministrazione dedicherà ai servizi alla persona con una attenzione particolare alla didattica e al sociale".

"Orgogliosi di questa collaborazione"

Alla conferenza stampa erano presenti anche due rappresentanti di "Frasi", l'Amministratore unico Simona Tanese e la pedagogista Ilaria Iacono.