Concorezzo, altri tre appuntamenti con l'ambulatorio mobile della Lilt

Concorezzo, fissati altri tre appuntamenti con l'ambulatorio mobile della Lilt. La prevenzione oncologica non si ferma: si comincia lunedì 31 gennaio 2022.

Appuntamento in via de Capitani

Dopo il successo dello scorso ottobre, a Concorezzo torna l'appuntamento con l'ambulatorio mobile della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per tre lunedì, 31 gennaio, 7 febbraio e 21 febbraio 2022, l'ambulatorio mobile sarà posizionato in via de Capitani, all'angolo con via Chiesa. I medici a bordo dell'ambulatorio eseguiranno controlli ai pazienti che si prenoteranno attraverso il sito della Lilt. Le visite saranno a rotazione tra senologiche, ginecologiche e prevenzione dei tumori della pelle. Al momento della prenotazione viene indicato giorno e orario per ciascuna specialità. Per avere maggiori informazioni e per prenotare le visite è possibile consultare il sito della Lilt alla seguente pagina: https://www.legatumori.mi.it/visite-ed-esami/prenota-la-tua-visita/?fbclid=IwAR1mKYLp4_O6nKP8XpOUI2ktHVXWWU_mTlo1RscyPLw-VKMeCp2uf-h-cUQ

L'annuncio del sindaco Mauro Capitanio

A dare l'annuncio della collaborazione con la Lilt è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha sottolineato come "l'ambulatorio mobile della prevenzione della Lega italiana per la lotta contro i tumori sia stato fortemente voluto dalla nostra Amministrazione comunale di Concorezzo".