Concorezzo, bilancio positivo per il nuovo servizio di telemedicina in farmacia

Bilancio in positivo a Concorezzo per il nuovo servizio di telemedicina offerto dalla rinnovata farmacia comunale. Un servizio innovativo e sempre più apprezzato dai cittadini. Domenica 7 maggio 2023, intanto, la Guardia medica è pronta a festeggiare i vent'anni di presenza in paese: tante le iniziativa organizzate da Avps e Amministrazione comunale.

Numerose le analisi eseguite

Grande successo per i nuovi servizi di telemedicina nella farmacia comunale di Concorezzo, Aspecon. Nel primo mese di avvio del nuovo servizio di analisi ottica di nei o lesioni cutanee sono state numerose le analisi effettuate dai farmacisti tramite il nuovo dermatoscopio. Si tratta di uno strumento che ricorda una macchina fotografica e che, ricorrendo a tecniche di epiluminescenza, porta l'immagine acquisita dai farmacisti ad essere pronta per l'analisi dermatologica. Un servizio importante di prevenzione del melanoma che garantisce la possibilità, in tempi rapidissimi, di avere una prima valutazione di nei e lesioni dermatologiche. Il macchinario è ubicato all’interno della farmacia comunale ed è a disposizione tutti i giorni. Grazie al dermatoscopio i farmacisti Aspecon effettuano dei veri e propri fermi immagine dei nei sospetti indicati dai pazienti. Queste immagini vengono inviate al centro dermatologico di riferimento, grazie ad un sistema di teledermatologia, dove un dermatologo controlla in modo approfondito le immagini dando una refertazione dell'analisi compiuta. Il referto viene consegnato al paziente direttamente in farmacia nel giro di pochi giorni. E’ possibile accedere al servizio su appuntamento direttamente in farmacia. I servizi di telemedicina della farmacia comunale Aspecon non si esauriscono con la dermatoscopia ma prevedono anche altre analisi come, ad esempio l’holter pressorio e l’holter dinamico 24 ore. Anche in questo caso, le refertazioni vengono effettuate da cardiologi selezionati da Aspecon e i pazienti possono ritirare il referto i giorni successivi all’esame direttamente in farmacia.

Struttura ulteriormente rinnovata

Telemedicina ma non solo. Al centro medico di Aspecon in via Manzoni 5, nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di rinnovo della struttura. In previsione un intervento di sistemazione degli impianti e di ristrutturazione degli spazi. I lavori dureranno circa due settimane. Al termine dei lavori torneranno a pieno regime gli ambulatori dove ricevono medici specialisti operanti in svariati settori: angiologia, cardiologia, dermatologia, ecografia internistica, fisiatria, fisioterapia, ginecologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, nutrizionista, ortopedia, osteopatia, otorinolaringoiatra, psicologia-psicoterapia e urologia. Ricordiamo inoltre che il centro medico di via Manzoni è dotato di un ecografo e ospita anche un’infermeria. Per info e prenotazioni: tel. 039 6908149 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Domenica la festa della Guardia medica

Aspecon ha provveduto, inoltre, all’acquisto di un defibrillatore che verrà inaugurato ufficialmente domenica 7 maggio in piazza della Pace nel corso della cerimonia organizzata per i 20 anni della Guardia Medica di Concorezzo. Una giornata in cui Avps di Vimercate e Amministrazione comunale celebreranno il ventennale dell'importante e proficua collaborazione.