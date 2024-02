Concorezzo celebra la storica giocattolaia: 100 anni festeggiati in Comune. Ieri, domenica, 4 febbraio 2024, Maria Spadaccini ha letteralmente "invaso" il Municipio in compagnia della famiglia: con lei 4 figli, 8 nipoti e 15 pronipoti.

Concorezzese d'adozione

Quella di ieri, domenica 4 febbraio, è stata una giornata decisamente speciale per Maria Spadaccini. La donna, infatti, ha tagliato il prestigioso traguardo del secolo di vita. Un compleanno da ricordare, festeggiato con oltre 60 parenti arrivati da tutta Italia. In molti, poi, hanno letteralmente "invaso" il Municipio e, nello specifico, l'ufficio del sindaco Mauro Capitanio: il primo cittadino ha accolto Maria, i suoi 4 figli, 8 nipoti e 15 pronipoti, porgendole gli auguri di tutta la comunità. Una comunità che ha accolto la neo centenaria nel lontano 1956, anno del suo trasferimento in Brianza. Lei, originaria di Intra (frazione del Comune di Verbania) e fieramente piemontese, si è trasferita a Concorezzo in compagnia del marito Ernesto Lopez, sposato nel 1946 e collaudatore della Marina militare. Proprio il lavoro ha portato la coppia a trasferirsi in paese, dove lui è stato molto attivo nel volontariato e conosciuto da tutti per le sue doti presepistiche. Maria, invece, è stata per anni una delle giocattolaie di Concorezzo, prima con un negozio in via Manzoni, quindi nel cuore del paese in via Libertà.

Gli auguri del sindaco Capitanio

Nella giornata di ieri, domenica, il sindaco ha omaggiato Maria con un messaggio di auguri pubblicato sulla propria pagina Facebook.

"100 anni: Auguri a Maria Spadaccini per questo splendido traguardo - ha scritto il primo cittadino concorezzese - Fiera delle sue origini piemontesi, radicatissima a Concorezzo, il lavoro nel tessile e poi lo storico negozio di giocattoli sotto i portici di via Libertà. Brillante ed energica è arrivata in Comune circondata dall'affetto della famiglia (4 figli, 8 nipoti, 15 pronipoti). Il suo segreto? Oltre all'affetto dei nipoti, non rinunciare a nulla in cucina, tante letture e un po' di sano movimento".

