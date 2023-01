Concorezzo è pronta a ospitare il più grande raduno di TikToker d'Italia

I più importanti Tiktoker d'Italia sono pronti a radunarsi a Concorezzo. Domani, sabato 28 gennaio 2023, oltre 80 star del web incontreranno i loro fan nella suggestiva cornice di Acquaworld.

Un appuntamento imperdibile

Quello di domani sarà un appuntamento imperdibile per tutti i fan dei più importanti Tiktoker d'Italia. A partire dalle 16.00, oltre 80 star del web provenienti da tutto il Belpaese si incontreranno in questa cornice d’eccezione e trascorreranno il pomeriggio e la serata in compagnia dei propri fan, scattando foto e firmando autografi. Tra i talent più seguiti e amati, la comica @lapitonz, lo “smanettone” @mattenry.raw, il prankman @marianoprank e l’allevatore @saverioriccelli. Gli ospiti del Parco potranno trascorrere una giornata indimenticabile, in compagnia dei propri beniamini, tra le onde e gli scivoli… L’evento è organizzato in occasione della Convention dell’agenzia di talent CFactor.

Chiusura in bellezza

La giornata non si concluderà però con il raduno dei Tiktoker. Dalle 21.00, infatti, Acquaworld si ricoprirà di schiuma al ritmo delle hit del momento con un dj set che farà ballare e scatenare gli ospiti fino a notte fonda. Il più famoso Schiuma Party della Brianza è quindi pronto a tornare e a coinvolgere i partecipanti alla giornata.