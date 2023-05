Concorezzo è pronta a vivere un'estate all'insegna della cultura e del divertimento

"Concorezzo d'Estate", ci siamo. E' stata presentata ufficialmente la kermesse che animerà l'estate concorezzese. Tanti gli eventi culturali in programma nella splendida cornice di Villa Zoja a Concorezzo. Si comincia nel fine settimana del 27 e 28 maggio con la Festa dello Sport.

Tante le associazioni coinvolte

Prenderanno il via a fine maggio gli eventi di Concorezzo d’Estate 2023 in Villa Zoja. Il programma prevede concerti, spettacoli teatrali, conferenze curate sia dal Comune che dalle associazioni del territorio. Oltre ai concerti e agli eventi torneranno anche le feste e le sagre organizzate alla tavola calda, nel parco sul retro di Villa Zoja. Dalla sagra del pesce alle feste dedicate alla birra, ai piatti calabresi e all’osso buco. La varietà e la qualità certamente non mancheranno con serate gastronomiche anche per accompagnare eventi come la Festa dello Sport del 26-27 e 28 maggio e quella del Flag Football del 3 settembre. L’ufficio cultura ha infatti coordinato le associazioni del territorio organizzando un calendario che vede un alternarsi di eventi di grande varietà.

"Il parco di Villa Zoja anche per quest’anno, si trasformerà in un teatro a cielo aperto che saprà accogliere concerti, spettacoli e attività di carattere culturale - hanno spiegato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo - Oltre alle proposte dell’Assessorato alla Cultura, sono in programma decine di eventi a cura delle associazioni del territorio. A loro va il nostro grazie per l’impegno e per l’alta qualità delle iniziative organizzate. Anche quest’anno, grazie alla grande collaborazione degli Alpini, avremo inoltre la possibilità di poter degustare prelibatezze gastronomiche a cura delle realtà associative del nostro territorio. L’invito che rivolgiamo a tutti i concorezzesi ma non solo, è quello di partecipare alle iniziative di “Concorezzo d’Estate”. Un modo bello e leggero per vivere con positività e all’aria aperta le serate estive nella nostra splendida città".

Il calendario completo degli eventi

In questi giorni è in distribuzione nelle case di tutti i concorezzesi, l’opuscolo informativo con il programma completo delle iniziative organizzate dal Comune e dalle associazioni del territorio.

Sabato 3 giugno ore 21. Parco di Villa Zoja. Abba Fever, concerto tributo agli Abba.

Sabato 10 giugno, ore 21. Parco di Villa Zoja. Illusion Magic Show, Spettacolo di illusionismo con Alberto Giorgi e Laura.

Venerdì’ 16 giugno, ore 21. Parco di Villa Zoja. Gens d'Ys, spettacolo di danze irlandesi.

Sabato 24 giugno, ore 21. Parco di Villa Zoja. Time Out, concerto tributo a Max Pezzali e 883.

Giovedi’ 6 luglio, ore 21. Piazza della Pace. Opera Fiammae, "Lumierie", spettacolo visionario con fuoco.

Attiva anche la tavola calda

Come da tradizione, nei fine settimana della kermesse sarà sempre attiva la tavola calda allestita all'interno del parco di Villa Zoja. Tante le associazioni concorezzesi che si alterneranno nella gestione dello spazio. Si comincia con la Festa dello Sport del Casc, in programma l'ultimo fine settimana di maggio, quindi sarà la volta di "Sapori di Calabria", "Festa della Birra", "Festa del Buss", "Sapori e Territori", "Festa Flag Football Solidale" e infine "Sagra del Pesce" a settembre.